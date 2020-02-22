تشيلسي ضد توتنام.. صراع الأبطال

مباراة السبت بين الناديين اللندنيين هي فرصة لتجنب سقوط جديد، الفائز بها قد ينقذ موسمه الحالي بضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

مواجهة أكبر من مجرد 3 نقاط ستجري في ملعب ستامفورد بريدج حين يستضيف تشيلسي نظيره توتنام في الجولة 27 للدوري الإنجليزي الممتاز.

أصحاب الأرض تلقوا العديد من الضربات في الفترة الأخيرة، فازوا في لقاء واحد من آخر 5 مباريات، مقابل تعادلين وهزيمتين، ليستمروا في المركز الرابع برصيد 41 نقطة لكن مع تقلص الفارق بينهم وبين من ينافسهم على المقعد الأوروبي.

توتنام يقارع تشيلسي على التأهل لدوري الأبطال، يحتل المركز الخامس برصيد 39 نقطة، يدخل المواجهة منتشيا بعد تحقيق العلامة الكاملة في آخر 3 مباريات.

مباراة تساوي 6 نقاط وليس 3، فكلاهما يطمح لتعطيل جاره في سباق التأهل للبطولة القارية.

تشيلسي يحلم بتكرار انتصاره الذي حققه في الدور الأول، بينما توتنام يأمل استغلال سوء نتائج الأول على ملعبه هذا الموسم.

وكذلك يرغب رجال المدرب جوزيه مورينيو في تخطي هزيمة تلقوها في ملعبهم ضد لايبزيج الألماني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ورغم سوء نتائج تشيلسي على ملعبه، إلا أن مورينيو، مدربه السابق، لم يستطع الفوز عليه في 3 زيارات سابقة لملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الدوري الإنجليزي حين كان مدربا لمانشستر يونايتد. خسر مرتين وتعادل مرة.

غائبون

يفتقد تشيلسي لخدمات كل من نجولو كانتي وكريستيان بولسيتش وقد يغيب عنه أيضا تامي أبراهام وكالوم هودسون أودوي وأندريس كريستينسن بسبب الإصابة.

أما توتنام فيعاني من غياب سون هيونج مين الذي انضم لهاري كين المصاب.

التشكيل المتوقع

تشيلسي

حراسة المرمى: ويلي كاباييرو

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - أنطونيو روديجر - كورت زوما - رييس جيمس

خط الوسط: ماتيو كوفاشيتش - جورجينيو - ميسون ماونت

خط الهجوم: ويليان - بيدرو - ميتشي باتشواي

توتنام

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: سيرج أورييه - توبي ألدرفيرلد - دافنسون سانشيز - بين ديفيز

خط الوسط: جيوفاني لو سيلسو - هاري وينكس - تانجاي ندومبيلي - ديلي آلي - ستيفن بيرجوين

خط الهجوم: لوكاس كورا

أي تشكيل ستختاره لتشيلسي لو كنت مكان المدرب فرانك لامبارد؟

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