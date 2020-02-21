بالسوبر المصري والإفريقي.. بعثة الزمالك تصل مصر وسط "استقبال جماهيري أسطوري"

وصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة في الساعات القليلة الماضية، قادمة من الإمارات بعد التتويج بلقب السوبر المصري.

بعثة الزمالك عادت بالسوبر المصري وكذلك بالسوبر الإفريقي، الذي توجه به الفارس الأبيض على حساب الترجي التونسي.

وفاز الزمالك على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في قطر، قبل أن يفوز بركلات الترجيح على حساب الأهلي 4-3 في الإمارات ويحصد السوبر المصري.

وحرصت جماهير الزمالك على التواجد في مطار القاهرة من أجل استقبال بعثة الفريق.

استقبال "جماهيري أسطوري" كما وصفه الموقع الرسمي لـ الزمالك، من جماهير الفارس الأبيض للاعبي فريقها.

















































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