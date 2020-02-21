الإسماعيلي: مهدي سليمان سبب خسارتنا أمام بيراميدز

تحدث صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي عقب خسارة فريقه أمام بيراميدز، مشيرا إلى "غياب التوفيق هو السبب".

بيراميدز انتصر على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء في دور الـ 16 من كأس مصر.

هدف انتصار بيراميدز جاء عن طريق جون أنتوي بعد مرور 5 دقائق فقط من عمر المباراة، التي شهدت تألق مهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وقال صبري المنياوي: "مهدي سليمان حارس بيراميدز كان وراء نجاح الفريق في الخروج بشباك نظيفة أمام الإسماعيلي، إلى جانب غياب التوفيق عن لاعبي الدراويش".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لعبنا مباراة جيدة وكنا أفضل من بيراميدز وأهدرنا العديد من الفرص".

وتابع "الأداء كان جيدا ومطمئننا وكان ينقصنا فقط استغلال الفرص أمام المرمى".

وأكمل حديثه قائلا: "هدف بيراميدز جاء من خطأ دفاعي وكنا أفضل طوال المباراة".

السعيد استغل توغل أنتوي داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، قبل أن يرسل تمريرة "لوب" حولها أنتوي داخل الشباك.

وضرب بيراميدز موعدا مع طلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر.

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