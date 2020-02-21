مدرب بيراميدز: الإسماعيلي لم يستحق الخسارة.. ولكن تلك هي مواجهات الكأس

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 19:42

كتب : FilGoal

أنتي تشاتشيتش - المدير الفني لـ بيراميدز

يرى أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز إن منافسه الإسماعيلي لم يستحق الخسارة.

بيراميدز انتصر على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء في دور الـ 16 من كأس مصر.

هدف انتصار بيراميدز جاء عن طريق جون أنتوي بعد مرور 5 دقائق فقط من عمر المباراة، التي شهدت تألق مهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز. (طالع التفاصيل)

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وقال مدرب بيراميدز: "الأهم دائما في مباريات الكأس هو تحقيق الانتصار".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "نجحنا في الانتصار اليوم وهذا هو الأهم".

وتابع "الإسماعيلي قدم مباراة جيدة ولم يستحق الخسارة أمامنا".

وأكمل حديثه قائلا: "ارتكبنا بعض الأخطاء مع نهاية الشوط الأول تسببت في ظهور خطورة كبيرة على مرمانا ولكن حارسنا تألق وأنقذ أكثر من كرة".

وأشار "نعاني من نقص عددي بسبب الإيقافات والإصابات ولكننا في النهاية نجحنا في عبور الإسماعيلي".

وأتم "هدفنا هو تحسن مستوانا مع كل مباراة".

السعيد استغل توغل أنتوي داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، قبل أن يرسل تمريرة "لوب" حولها أنتوي داخل الشباك.

وضرب بيراميدز موعدا مع طلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر.

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