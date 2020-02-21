في إثارة الـ 8 دقائق.. أزارو يسجل ويقود الاتفاق لفوز ثمين في الدوري السعودي

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 19:27

كتب : FilGoal

وليد أزارو

قاد المغربي وليد أزارو فريقه الاتفاق للفوز بنتيجة 2-1 على الفيصلي في الجولة الـ 19 من الدوري السعودي.

لاعب الأهلي المُعار لصفوف الاتفاق في سوق الانتقالات الشتوية هز الشباك في المباراة الرابعة له مع فريقه الجديد.

بعدما صنع هدفا بطريقة رائعة بالكعب لـ سعد السلولي أمام الحزم في الجولة السابقة في الدقيقة 51 بمباراة انتهت بالخسارة 3-2.

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الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وبعدها جاءت إثارة الـ 8 دقائق.

3 أهداف هزت شباك الفريقين بدءا من هدف المغربي في الدقيقة 57 برأسية متقنة مستفيدا من عرضية فهد الغازي.

وفي الدقيقة 63 سجل خالد كعبي هدف الفيصلي بعد تمريرة طولية من الترندادي كاليم هايلاند انفرد على إثرها في عمق دفاعات الاتفاق مسجلا هدف التعادل.

وبعد دقيقتين فقط سجل سعيد الربيعي هدف فوز الاتفاق برأسية عقب تنفيذ ركلة ثاتبة والذي شهد سقوط الحارس دون أي تدخل.

أزارو خاض مباراة كاملة للمرة الثانية على التوالي وساهم في تحقيق الفريق للفوز الثاني خلال آخر 5 مباريات بالدوري السعودي.

فوز رفع رصيد الاتفاق إلى 23 نقطة في المركز الـ 11 بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 28 نقطة في المركز السابع في ترتيب الدوري.

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