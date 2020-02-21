إلى ربع نهائي الكأس.. مهدى سليمان وأنتوي يعبران بـ بيراميدز عقبة الإسماعيلي

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 19:06

كتب : FilGoal

بيراميدز - جون أنتوي

تألق مهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز ليحمي شباك فريقه أمام الإسماعيلي، ويقود كتيبة أنتي تشاتشيتش لربع نهائي كأس مصر.

بيراميدز انتصر على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء في دور الـ 16 من كأس مصر.

هدف انتصار بيراميدز جاء في الدقيقة الخامسة عن طريق جون أنتوي بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد.

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السعيد استغل توغل أنتوي داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، قبل أن يرسل تمريرة "لوب" حولها أنتوي داخل الشباك.

وأهدر أحمد مدبولي هدفا محققا أمام مرمى بيراميدز بفضل تألق مهدي سليمان في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 45 ومن مهارة مميزة في الاستلام، أطلق بيكيتي سيلفا تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها مهدي سليمان بإتقان ليحافظ على شباك فريقه في الشوط الأول.

وواصل مهدي سليمان تألقه في الشوط الثاني أمام فرص محمد الشامي.

تألق قاد فريقه للوصول إلى ربع نهائي كأس مصر، لمواجهة طلائع الجيش.

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