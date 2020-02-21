برأسية متقنة.. أزارو يسجل أول أهدافه مع الاتفاق

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 18:55

كتب : FilGoal

وليد أزارو

زار المغربي وليد أزارو لأول مرة الشباك بقميص الاتفاق أمام الفيصلي في الدوري السعودي ضمن مباريات الجولة الـ 19.

لاعب الأهلي المُعار لصفوف الاتفاق في سوق الانتقالات الشتوية هز الشباك في المباراة الرابعة له مع فريقه الجديد.

هدف أزارو جاء برأسية متقنة في أقصى الزاوية اليمنى في الدقيقة 57 مستفيدا من عرضية فهد غازي، مسجلا أول أهداف اللقاء.

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ويشارك الدولي المغربي أساسيا بقميص الفريق للمباراة الثانية على التوالي، والرابعة الموسم الجاري.

وكان أزارو قد صنع هدفا بطريقة رائعة بالكعب لـ سعد السلولي أمام الحزم في الجولة السابقة في الدقيقة 51 بمباراة انتهت بالخسارة 3-2.

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