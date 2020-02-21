برأسية متقنة.. أزارو يسجل أول أهدافه مع الاتفاق
الجمعة، 21 فبراير 2020 - 18:55
كتب : FilGoal
زار المغربي وليد أزارو لأول مرة الشباك بقميص الاتفاق أمام الفيصلي في الدوري السعودي ضمن مباريات الجولة الـ 19.
وليد أزارو
النادي : الاتفاق
لاعب الأهلي المُعار لصفوف الاتفاق في سوق الانتقالات الشتوية هز الشباك في المباراة الرابعة له مع فريقه الجديد.
هدف أزارو جاء برأسية متقنة في أقصى الزاوية اليمنى في الدقيقة 57 مستفيدا من عرضية فهد غازي، مسجلا أول أهداف اللقاء.
د57’ هدف للاتفاق! ⚽
# وليد_أزارو يفتتح التسجيل#الفيصلي 0 : 1 #الاتفاق#الفيصلي_الاتفاق
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/yKI3grnyrS— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 21, 2020
ويشارك الدولي المغربي أساسيا بقميص الفريق للمباراة الثانية على التوالي، والرابعة الموسم الجاري.
وكان أزارو قد صنع هدفا بطريقة رائعة بالكعب لـ سعد السلولي أمام الحزم في الجولة السابقة في الدقيقة 51 بمباراة انتهت بالخسارة 3-2.
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