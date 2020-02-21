مؤتمر سيتيين: لا أستطيع النوم بسبب التفكير في التشكيل المناسب

شدد كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، على عدم التفاته إلى الجدل الدائر حول أزمة "وسائل التواصل الاجتماعي" التي طالت إدارة النادي.

برشلونة يستقبل إيبار على ملعب كامب نو غدا السبت في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وسُئل سيتيين عن تصريحات ميسي الجريئة لصحيفة موندو ديبورتيفو، فأجاب: "هناك بعض الأمور التي قالها ميسي التي أتفق معها. لسنا راضين عن كل ما يحدث ولكننا نتطور تدريجيا، لسنا سعداء بكل شيء، ولكن أعتقد أننا نتطور وسنصل لمستوى يسمح لنا بالمنافسة مع كل الفرق".

وأضاف: "نحاول ألا نتأثر بما يحدث حولنا، ونركز على عملنا وفريقنا وأن نُمتع الجماهير، أما باقي ما يحدث فتأثيره علينا محدود".

وأكمل: "غرفة خلع الملابس تأخذ تفسيرات رئيس النادي بجدية بشأن كل ما حدث في الأيام الماضية".

وأكد: "حضرت لتدريب أفضل فريق في العالم، عليّ التركيز على لاعبيني فقط، أثق في قدراتهم ولا يهمني أي شيء آخر".

ونبه سيتيين إلى خطورة إيبار منافسه المقبل: "إيبار سيحاول تكرار ما فعله خيتافي، لكن كل مباراة مختلفة عن الأخرى".

وكشف سيتيين أن الدنماركي مارتن برايثوايت حظي بمتابعة دقيقة في الفترة الماضية: "بالطبع سيكون برايثوايت أساسيا في بعض المباريات، إنه لائق وجاهز، ولكن علينا أن نوضح له عدة جوانب في أسلوبنا. واثقون أنه سيساعدنا كثيرا، فقد تابعناه لفترة، إنه فتى قادر على التأقلم مع احتياجات الفريق، ويفكر بشكل جيد".

وأوضح: "من الممكن أن يلعب غدا. هو قادر على اللعب في أي مركز".

واختتم: "قضيت العديد من الليالي دون نوم لأفكر فيمن يجب أن يبدأ، أحيانا أحسم قراري قبل 5 دقائق من إعلان التشكيل".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، فيما يتواجد إيبار في المركز 16 برصيد 24 نقطة.

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