قبل 8 أيام من موعد المباراة.. الأهلي يفتح باب الحجز الإلكتروني للقاء صن داونز

أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي فتح باب الحجز الإلكتروني أمام جماهير المارد الأحمر، في السادسة مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر لقاء صن داونز.

الأهلي يواجه صن داونز في الـ 29 من شهر فبراير الجاري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

وقرر الأهلي فتح باب الحجز الإلكتروني قبل ما يقرب من 8 أيام على موعد المباراة.

ويقدر ثمن تذاكر حضور لقاء الأهلي وصن داونز من الدرجة الثالثة بـ 75 جنيها ومن الدرجة الثانية 150 جنيها، ومن الدرجة الأولى 250 جنيها.

بينما على من يرغب في الحضور من منطقة الـV.I.P سيكون عليه دفع 500 جنيه، ومن منطقة الـ V.V.I.P سيكون عليه دفع 1500 جنيه.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام صن داونز من هنا

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