قائمة ريال مدريد – استبعاد بيل وعودة جيمس أمام ليفانتي

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 17:43

كتب : FilGoal

زيدان - جاريث بيل - ريال مدريد

استبعد زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، لاعبه جاريث بيل من قائمة الفريق لمواجهة ليفانتي.

ريال مدريد يحل ضيفا على ليفانتي في ملعب سيوتات دي فالنسيا غدا السبت بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

ويغيب الويلزي بيل بعد أن لعب أساسيا في المباراة الماضية أمام سيلتا فيجو، فيما يعود جيمس بعد أن أبعدته الإصابة عن المباراتين الماضيتين أمام أوساسونا، وسيلتا.

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ولم يظهر جيمس في أي مباراة بالدوري الإسباني منذ الهزيمة أمام مايوركا 1-0 بالجولة التاسعة يوم 19 أكتوبر الماضي.

فيما يغيب الصربي لوكا يوفيتش، والبرازيلي رودريجو، والمدافع ناتشو، ويعود لوكاس فاسكيز بعد غيابه عن مباراة سيلتا.

ويستمر تواجد إدين هازارد، كما يظهر فيدي فالفيردي الذي رُوق بمولوده الأول يوم أمس.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة مُطارده.

فيما يتواجد ليفانتي في المركز 13 برصيد 29 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – داني كارباخال – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو – جيمس رودريجز

الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – فينيسيوس جونيور – لوكاس فاسكيز

اختر التشكيل المثالي لـ ريال مدريد في مواجهة ليفانتي

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