رسميا – مدرب يوناني مجددا.. نيكوديموس بابافاسيليو مدربا لـ دجلة

بعد إقالة تاكيس جونياس وأيام من البحث، كشف وادي دجلة عن اسم المدرب الجديد للفريق.

أعلن نادي وادي دجلة تعيين نيكوديموس بابافاسيليو كمدير فني جديد للفريق، خلفا لتاكيس جونياس المدرب اليوناني السابق.

وعلى الفور قاد المدرب اليوناني القبرصي أول حصة تدريبية للفريق استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

نيكوديموس بابافاسيليو بدأ مسيرته التدريبية عام 2006 بتدريب فريق بيتساليا القبرصي.

المحطة الثانية كانت في فريق أوليمبياكوس نيقوسيا القبرصي أيضا.

وكانت أول محطات بابافاسيليو خارج قبرص عام 2015 بتولي تدريب سلوفان براتيسلافا وحتى 2016.

المدرب القبرصي اليوناني قاد براتيسلافا وقتها للدور الثاني في بطولة الدوري الأوروبي، قبل أن يودع البطولة أمام جيلجافا.

آخر محطات صاحب الـ49 عاما كانت مع فريق بانينيوس اليوناني عام 2019، قبل أن يرحل عن تدريب الفريق ويتولى تدريب وادي دجلة.

يأتي بابافاسيليو خلفا لتاكيس جونياس والذي تولى تدريب وادي دجلة بداية من الموسم الماضي، وحتى الخسارة أمام النادي المصري بثلاثية، لتتم إقالته.

مصطفى الخروبي تولى تدريب وادي دجلة بشكل مؤقت في مباراة نادي مصر في كأس مصر، لكنهم خسروا بهدفين مقابل هدف وودعوا البطولة.

وادي دجلة حاليا يحتل المركز الـ17 في ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

ويستعد وادي دجلة لمواجهة طنطا يوم 7 مارس، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري. مباراة قد تشهد الحضور الأول للمدرب الجديد.

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