كاسيميرو: أتمنى انضمام نيمار لـ ريال مدريد

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 17:36

كتب : FilGoal

نيمار - كاسيميرو - البرازيل

لم يخف البرازيلي كاسيميرو رغبته في تواجد نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان بجانبه في كتيبة ريال مدريد.

كاسيميرو

النادي : ريال مدريد

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
ريال مدريد
الدوري الإسباني

كاسيميرو الذي يُزامل نيمار في منتخب البرازيل، يرغب أن يلعب بجواره مع ريال مدريد أيضا.

وقال كاسيميرو: "أتمنى انضمام نيمار لـ ريال مدريد بكل تأكيد".

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وأضاف في حواره مع إذاعة أوندا سيروا الإسبانية "أتحدث مع نيمار بشكل شبه يومي وأتمنى أن يكون لاعبا لنا وليس لأي فريق آخر".

وتابع "نيمار لاعب عظيم".

وأجاب كاسيميرو على (هل يرغب نيمار في العودة لـ برشلونة؟) قائلا: "عليكم سؤال نيمار نفسه وليس أنا. أريده في ريال مدريد وليس في فريق آخر".

هل يُفضل لاعب وسط ريال مدريد، نيمار أم كيليان مبابي؟ أجاب كاسيميرو: "الثنائي عظيم ولكن مختلف".

صاحب الـ 27 عاما شارك في 31 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلهم.

وانضم لاعب الوسط البرازيلي إلى كتيبة الملكي في 2015 قادما من بورتو.

منذ انضمامه لـ ريال مدريد، شارك كاسيميرو في 225 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 22 هدفا وصناعة 17.

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