خبر في الجول – السقا قريب من مرافقة العشري في جهاز المصري الجديد

اقترب عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق من شغل أحد المناصب في الجهاز الفني الجديد للنادي المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة المصري ستعقد اجتماعا مع عبد الظاهر السقا مساء غد السبت، وعلى ضوء الجلسة سيتحدد منصب السقا.

عبد الظاهر السقا سيشغل منصب مدير الكرة أو المدير الرياضي في الجهاز الفني الجديد بقيادة طارق العشري.

المصري أعلن تعيين طارق العشري مدربا للفريق مساء أمس الخميس، وذلك خلفا لإيهاب جلال الذي تقدم باستقالته عقب توديع كأس مصر أمام المقاولون العرب برباعية.

كان النادي المصري قد أعلن التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق بقيادة طارق العشري. وسيكون معه أحمد العشري مدربا عاما، وأيمن بسيوني مدربا لحراس المرمى، وعبد الحميد كامل مخططا للأحمال وإصابات الملاعب، وشادي السعدني طبيبًا للفريق، وإداريي الفريق محمود جابر ومحمد عوض، فيما تقرر استمرار أعضاء الجهاز الإداري والطبي ومسئولي المهمات في ممارسة مهام عملهم.

المصري يستعد لمواجهة نهضة بركان يوم 1 مارس المقبل في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الفريق في معسكر مغلق في العين السخنة بداية من غد السبت، وحتى نهاية مباراة نهضة بركان.

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