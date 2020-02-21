الجنايني: قول واحد.. القمة في موعدها ولن نؤجل مباراة تلبية لرغبة أي ناد

أكد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة مجددا على إقامة مباراة الأهلي والزمالك، المؤجلة من الدور الأول للدوري، في موعدها المحدد يوم الاثنين المقبل.

وصرح الجنايني عبر قناة إم بي سي مصر "قولا واحدا، رغبة الأهلي والزمالك فوق رأسي، واتحاد الكرة له قرار في هذا الشأن، وصلتنا موافقة أمنية على خوض اللقاء باستاد القاهرة هذا الموضوع محسوم".

وأضاف "لن نؤجل بناء على رغبة أندية مع احترامنا للجميع، ونقف على مسافة واحدة، الأمر الوحيد الذي يدفعنا للتأجيل هو الجهات الأمنية".

وبسؤاله عن الانتقادات التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مبالغته في الفرحة على منصة تتويج الزمالك بكأس السوبر، رد رئيس اتحاد الكرة "لابد أن نبارك للفائز بحرارة، عندما فاز الأهلي بالسوبر في برج العرب، صافحت لاعبيه بحرارة".

واستدرك "المهزوم يكون مشدودا، ودورنا احترام مشاعره، هذه مسؤوليتي وواجبي، أنا في موقع مسؤولية يحتم علي، عندما أذهب لسرادق عزاء لن أضحك في عزاء مثلما يحدث في الفرح".

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