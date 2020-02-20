الدوري الأوروبي - يونايتد يتعادل رغم صناعة منيوليه.. وإريكسن يقود إنتر لانتصار ثمين

عاد مانشستر يونايتد بتعادل ثمين أمام كلوب بروج البلجيكي في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي، بينما فاز إنتر على لودوجريتس البلغاري بنتيجة 2-0.

مانشستر يونايتد تأخر في النتيجة أمام الفريق القادم من دوري أبطال أوروبا بهدف من صناعة حارس ليفربول السابق سيمون منيوليه.

البلجيكي أرسل كرة طولية إلى المهاجم النيجيري إيمانويل دينيس الذي سدد أعلى من الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو معلنا عن تقدم الفريق البلجيكي في الدقيقة 15.

الفرنسي أنتوني مارسيال سجل هدف التعادل في الدقيقة 36 بعدما خاض سباق سرعة مع مدافع أًصحاب الأرض من بعد منتصف الملعب مستغلا خطأ في تنفيذ رمية جانبية وأودع الكرة في الشباك منفردا.

النيجيري أوديون إيجالو شارك في الدقيقة 67 بدلا من مارسيال في ثان ظهور له بقميص الشياطين الحمر وحسم التعادل نتيجة المباراة في النهاية.

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وفي بلغاريا عاد إنتر بانتصار ثمين أمام لودجوريتس بهدفين دون رد تسهل مهمة الإياب.

الأوضاع انقلبت لصالح النيراتزوري بعد نزول البلجيكي روميلو لوكاكو بدلا من لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 64.

هدف تقدم الضيوف جاء عن طريق الدنماركي كريستيان إريكسن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 71.

هدف جاء من التسديدة التاسعة للدنماركي الوافد من توتنام الإنجليزي في سوق الانتقالات مع إنتر في جميع المسابقات.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع سجل روميلو لوكاكو الهدف الثاني من علامة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

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وفي مفاجأة كبيرة فاز خيتافي الذي يقضي موسما مميزا في الدوري الإسباني على أياكس بهدفين دون رد.

بينما حقق شاختار دونستيك الأوكراني فوزا بنتيجة 2-1 على بنفيكا البرتغالي.

وحقق إنتراخت فرانكفورت الفوز الأكبر والذي جاء على حساب ريد بول سالزبورج بنتيجة 4-1 سجل خلالها الياباني دياشي كامادا هاتريك.

وأصبح كامادا ثاني لاعب ياباني يسجل هاتريك في الدوري الأوروبي بعد تاكومي مينامينو لاعب سالزبورج السابق قبل انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي.

وتقام مباريات الإياب الخميس المقبل الموافق 27 فبراير الجاري.

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