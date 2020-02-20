أمير مرتضى: لم يصلنا أي تأكيد بإقامة مباراة الأهلي يوم 24 فبراير.. وحققنا 5 بطولات

الخميس، 20 فبراير 2020 - 22:37

كتب : FilGoal

أبو جبل - الزمالك - الأهلي - احتفالات السوبر

لم يحسم أمير مرتضى المشرف العام على بنادي الزمالك موقف الفريق بشأن مباراة القمة ضد الأهلي، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، والمؤجلة من الدور الأول للدوري.

وصرح أمير مرتضى عبر قناة أبو ظبي الرياضية "ليس لدينا معلومات بشأن إقامة هذا اللقاء من عدمخ، اتحاد الكرة من يحسم الأمر، ما وصلنا تأكيد به مباراة مواجهة الترجي التونسي يوم 28 فبراير على ستاد القاهرة".

وأضاف "لم يصلنا أي تأكيد بإقامة مباراة الأهلي يوم 24 فبراير".

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وعن التتويج بالسوبر المحلي على حساب الأهلي، قال أمير مرتضى: "لقد أثبت لاعبو الزمالك أنهم رجال وعلى قدر المسؤولية، وفازوا ببطولتين في خلال 4 أيام، وردوا بقوة على من طالب بالاستغناء عنهم يوما ما".

وتابع "هذه البطولة محسوبة على الموسم الماضي، وهو ما يعني أننا حققنا 5 ألقاب، أما الموسم الجاري لم يحسم شيئا، سنحاول الفوز بالدوري أو كأس مصر، مما يمنحنا فرصة للمنافسة على كأس السوبر، وسننافس أيضا على لقب دوري الأبطال، لتسنح لنا فرصة خوض مباراة السوبر الإفريقي".

وأتم أمير مرتضى "لا ألتفت لما يقال عني، أركز فقط مع الفريق، لقد حققت 5 بطولات، والقادم سيكون أفضل، أتمنى أن نواصل بنفس المعدل".

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