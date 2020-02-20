مؤتمر كارتيرون: فخور بلاعبي الزمالك لأن ما قدمناه تاريخي.. أطالب بتأجيل قمة الدوري

شدد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على فخره بلاعبي فريقه، قائلا إن ما قدموه تاريخي.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي للمباراة: "تمركزنا الدفاعي كان جيدا في الشوط الأول، لكن لم نستغل هجماتنا المرتدة".

وأردف "خطتي لم تكن الدفاع، لكن اضطريت لذلك بسبب ضغط الأهلي الهجومي، فحاولنا امتصاص ضغط الأهلي".

وأردف "فخور بلاعبي فريقي الأبطال، بعد مباراة تاريخية أمام الترجي، وأمام خصم لم يخسر طوال 15 مباراة متتالية".

وشدد "ما قدمه فريقي تاريخي".

وأكمل "الأهلي والزمالك لم يفوزا بدوري الأبطال في السنوات الأخيرة بسبب ضغط الجدول، لذا أطالب بتأجيل القمة المقبلة لصعوبة اللعب مرة أخرى".

وأوضح "امنحونا راحة قبل موقعة الترجي لمساعدة الزمالك، أو الأهلي، على التتويج باللقب القاري".

وأكمل "أحترم رأي فايلر ولكن أعارضه في رأيه بلعب القمة في موعدها، كون اللقاء صعبا على الفريقين قبل مواجهة قوية في دوري الأبطال".

وشدد "لأهلي والزمالك يستحقان التتويج بدوري الأبطال إذا ساعدهما اتحاد الكرة وأجل القمة".

المدرب أشار أيضا إلى أن طاقم التحكيم كان على أعلى مستوى مشيرا إلى أن هناك شكوك حول ضربة جزاء لفريقه ولكن الحكم لجأ للفيديو وبالطبع أكد له عدم وجود ركلة وفي النهاية يرى أن الطاقم التحكيمي كان على قدر أهمية المباراة كونها ببطولة كأس السوبر.

وحول ما حدث عقب المباراة من شجار بين اللاعبين قال كارترون "ما حدث رد فعل طبيعي من لاعبي الأهلي كون فرصهم كانت أكبر قبل اللقاء ولكنه يرغب في نسيان ما حدث والتركيز في فرحة فريقه باللقب".

واختتم كارتيرون تصريحاته مؤكدا أن استاد محمد بن زايد رائع ويشبه ملاعب إسبانيا واللقاء يراه مشابها للدوري الإسباني مشددا على أن اللقاء بوجود جماهيري جيد لتجهيز فريقه للقاء الترجي في تونس، ويتمنى أن يكون نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام يجمع بين الأهلي والزمالك كون أحدهما يستحق التتويج باللقب.

حسم الزمالك لقب كأس السوبر المصري، بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3.

الزمالك حسم الفوز عن طريق بطله محمد أبو جبل الذي تصدى لركلتين من محمد هاني، وأليو بادجي، فيما لم يهدر للزمالك سوى أشرف بنشرقي أمام محمد الشناوي.

الزمالك حصد كأس السوبر للمرة الرابعة، والمرة الثانية على حساب الأهلي عموما، والمفارقة أن المرتين كانا على نفس الملعب والمرمى، بعد أن فعلها الزمالك من قبل في 2017.

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