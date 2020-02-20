ساسي: جماهير الزمالك هي سبب عودتي لمستواي.. أعدهم بمزيد من البطولات

الخميس، 20 فبراير 2020 - 22:17

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الزمالك

وجه التونسي الدولي فرجاني ساسي رسالة شكر خاصة لجماهير الزمالك عقب تتويجه بلقب السوبر المصري، مشيرا إلى "الجماهير هي سبب عودتي لمستواي".

وحصد الزمالك لقب السوبر المصري على حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح 4-3. (طالع التفاصيل)

وقال ساسي: "المواجهة كانت صعبة للغاية أمام فريق مثل الأهلي".

أخبار متعلقة
ملامح السوبر – فايلر افتقد "غريزة القتل" أمام رهان كارتيرون الناجح مؤتمر فايلر: جيرالدو لم يستحق التبديل.. كهربا طُرد وأرفض تأجيل القمة محمود علاء: سادس بطولة لي مع الزمالك.. هذا النادي يستحق التواجد الدائم على منصات التتويج طارق حامد: وعدت ابنتي بميدالية مثل شقيقها.. وأوفيت

وأضاف في تصريحاته عبر أون سبورت "حاولنا الانتصار خلال أحداث المباراة ولكننا لم ننجح في ذلك، وفي النهاية حصدنا اللقب".

وواصل "ربنا كرمنا على الجهد والتعب الذي بذلناه مؤخرا".

وأكمل حديثه قائلا: "أشكر جماهير الزمالك بشدة، هي سبب عودتي لمستواي بسبب دعمها المتواصل لي".

وأشار "حصدنا اللقب الثاني في أقل من 5 أيام ونتمنى الاستمرار في حصد الألقاب من أجل جماهير الزمالك".

وأتم "أعد الجماهير ببذل قصارى جهدنا لحصد مزيد من الألقاب".

وحصد الزمالك لقب السوبر المصري على حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح 4-3. (طالع التفاصيل)

عبد الله جمعة سدد الركلة الأخيرة الحاسمة ليعلن تتويجه الزمالك باللقب الثاني في أسبوع واحد، بعد الفوز بالسوبر الإفريقي.

اقرأ أيضا

أسبوع سوبر.. أبو جبل يتعملق ويحسم الكأس لـ الزمالك ضد الأهلي

السوبر ينتهي بشجار عنيف بين لاعبي الأهلي والزمالك

كاف يعلن: المواعيد النهائية لمباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

العشري يعلن عبر في الجول: توليت قيادة المصري.. أشكر جلال وهدفي الاستمرار بالكونفدرالية

اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراتا الأهلي والزمالك في إفريقيا على استاد القاهرة

السوبر المصري الزمالك الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي - يونايتد يتعادل رغم أسيست منيوليه.. وإريكسن يقود إنتر لانتصار ثمين 18 دقيقة | أوروبا
ساسي: الشناوي ضحك لي بعد ركلة الترجيح.. معلول أفشى له سري 33 دقيقة | مصر
الشيشيني: خطتنا كانت الوصول إلى ركلات الترجيح.. لا نستطيع فتح مساحات أمام الأهلي ساعة | مصر
كاشفا عن كلماته للاعبي الزمالك قبل السوبر.. سعد محمد: أنا أسعد شخص في الدنيا ساعة | مصر
رسائل نارية من مرتضى منصور.. ضد كهربا والجنايني وعبد الحفيظ ساعة | مصر
شيكابالا: الآن نستطيع الاحتفال ببطولتين.. ولماذا تحدث مشاكل مع تذاكر الزمالك دائما؟ ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 2 رود خولييت: صلاح "يخدع".. يفعل مثل ميسي تماما 3 كلوب: صلاح ليس مقدرا في أنفيلد؟ كيف؟ 4 المصري لـ في الجول: الكرة المصرية لن تتقدم أبدا لغياب العدل.. هل يحتاج الأهلي للحكام؟
قد ينال إعجابك