ساسي: جماهير الزمالك هي سبب عودتي لمستواي.. أعدهم بمزيد من البطولات

وجه التونسي الدولي فرجاني ساسي رسالة شكر خاصة لجماهير الزمالك عقب تتويجه بلقب السوبر المصري، مشيرا إلى "الجماهير هي سبب عودتي لمستواي".

وحصد الزمالك لقب السوبر المصري على حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح 4-3. (طالع التفاصيل)

وقال ساسي: "المواجهة كانت صعبة للغاية أمام فريق مثل الأهلي".

وأضاف في تصريحاته عبر أون سبورت "حاولنا الانتصار خلال أحداث المباراة ولكننا لم ننجح في ذلك، وفي النهاية حصدنا اللقب".

وواصل "ربنا كرمنا على الجهد والتعب الذي بذلناه مؤخرا".

وأكمل حديثه قائلا: "أشكر جماهير الزمالك بشدة، هي سبب عودتي لمستواي بسبب دعمها المتواصل لي".

وأشار "حصدنا اللقب الثاني في أقل من 5 أيام ونتمنى الاستمرار في حصد الألقاب من أجل جماهير الزمالك".

وأتم "أعد الجماهير ببذل قصارى جهدنا لحصد مزيد من الألقاب".

video:1

وحصد الزمالك لقب السوبر المصري على حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح 4-3. (طالع التفاصيل)

عبد الله جمعة سدد الركلة الأخيرة الحاسمة ليعلن تتويجه الزمالك باللقب الثاني في أسبوع واحد، بعد الفوز بالسوبر الإفريقي.

اقرأ أيضا

أسبوع سوبر.. أبو جبل يتعملق ويحسم الكأس لـ الزمالك ضد الأهلي

السوبر ينتهي بشجار عنيف بين لاعبي الأهلي والزمالك

كاف يعلن: المواعيد النهائية لمباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

العشري يعلن عبر في الجول: توليت قيادة المصري.. أشكر جلال وهدفي الاستمرار بالكونفدرالية

اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراتا الأهلي والزمالك في إفريقيا على استاد القاهرة