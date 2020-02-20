مؤتمر فايلر: جيرالدو لم يستحق التبديل.. كهربا طُرد وأرفض تأجيل القمة

يؤمن ريني فايلر المدير الفني للأهلي أن جيرالدو جناح فريقه ظهر بشكل جيد خلال لقاء الزمالك في السوبر المصري ولم يستحق التبديل.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "جيرالدو ظهر بشكل جيد لم يستحق التبديل وهذه رؤيتي له كمدرب".

وشدد "لو كان الأهلي فاز لتغير الانتقاد إلى مديح والأسئلة كانت ستكون مختلفة الآن".

وكشف المدرب السويسري عن طرد لاعب فريقه محمود عبد المنعم "كهربا" عقب نهاية المباراة بعد الاشتباكات مع لاعبي الزمالك وغيابه عن اللقاء المقبل.

وأكمل "كهربا لن يشارك في المباراة المقبلة بعد طرده".

وعن رأيه في تأجيل قمة الدوري المقرر إقامتها في الـ24 من شهر فبراير الجاري أجاب "أرفض تأجيل المباراة".

وأتم فايلر حديثه "نعاني من مشكلة إهدار الفرص واللمسة الأخيرة في الهجوم".

video:1

اقرأ أيضا

أسبوع سوبر.. أبو جبل يتعملق ويحسم الكأس لـ الزمالك ضد الأهلي

السوبر ينتهي بشجار عنيف بين لاعبي الأهلي والزمالك

كاف يعلن: المواعيد النهائية لمباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

العشري يعلن عبر في الجول: توليت قيادة المصري.. أشكر جلال وهدفي الاستمرار بالكونفدرالية

اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراتا الأهلي والزمالك في إفريقيا على استاد القاهرة