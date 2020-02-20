محمود علاء: سادس بطولة لي مع الزمالك.. هذا النادي يستحق التواجد الدائم على منصات التتويج

"سادس بطولة لي مع الزمالك في عامين ونصف وهناك المزيد القادم" هكذا علق محمود علاء على فوز فريقه بلقب السوبر المصري.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

وتحدث محمود علاء لقناة "أبو ظبي الرياضية" قائلا: "عشنا فترة صعبة للغاية مع بداية الموسم والآن نعود شيئا فشيئا".

وواصل "الزمالك يستحق التواجد على منصات التتويج بشكل دائم".

وعن تسديده لركلة جزاء قال له يوسف إبراهيم "أوباما" أثناء اللقاء مازحا: "أنت معتاد على ذلك ما الجديد؟".

وأتم محمود علاء حديثه "قميص الزمالك ارتدائه يحملني مسؤولية كبيرة".

محمود علاء: نادي الزمالك يستحق الحضور الدائم على منصات التتويج شاهد كيف تفاعل يوسف أوباما مع المقابلة حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية وتابع البث المباشر لكل برامجنا والأحداث الرياضية مجاناً عن طريق الرابطhttps://t.co/EsnSIN8IkF pic.twitter.com/8VK7j0S73S — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 20, 2020

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