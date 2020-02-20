محمود علاء: سادس بطولة لي مع الزمالك.. هذا النادي يستحق التواجد الدائم على منصات التتويج

الخميس، 20 فبراير 2020 - 22:03

كتب : FilGoal

محمود علاء - الزمالك - حرس الحدود - الدوري المصري

"سادس بطولة لي مع الزمالك في عامين ونصف وهناك المزيد القادم" هكذا علق محمود علاء على فوز فريقه بلقب السوبر المصري.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

وتحدث محمود علاء لقناة "أبو ظبي الرياضية" قائلا: "عشنا فترة صعبة للغاية مع بداية الموسم والآن نعود شيئا فشيئا".

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وواصل "الزمالك يستحق التواجد على منصات التتويج بشكل دائم".

وعن تسديده لركلة جزاء قال له يوسف إبراهيم "أوباما" أثناء اللقاء مازحا: "أنت معتاد على ذلك ما الجديد؟".

وأتم محمود علاء حديثه "قميص الزمالك ارتدائه يحملني مسؤولية كبيرة".

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