طارق حامد: وعدت ابنتي بميدالية مثل شقيقها.. وأوفيت

الخميس، 20 فبراير 2020 - 21:51

كتب : FilGoal

طارق حامد - الزمالك - الأهلي - احتفالات السوبر

نفذ طارق حامد وعده وسيقدم ميدالية التتويج بلقب السوبر المصري لابنته بعدما قدم لشقيقها ميدالية السوبر الإفريقي.

طارق حامد ساهم في تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه على حساب الأهلي بركلات الترجيح.

حامد قال عقب التتويج بالميدالية الذهبية: "مباراة قوي أمام فريق كبير وعانينا من بعض الإجهاد بسبب مباراة الترجي في السوبر الإفريقي وأبارك لجمهور لزمالك وكامل الطاقم الفني والإداري".

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وتابع "عقب العودة إلى مصر بعد مباراة الترجي أهديت نجلي ميدالية السوبر الإفريقي ثم قدمت وعد لابنتي بأن أهدي لها ميدالية السوبر المصري، وأوفيت بوعدي الآن لا يشعرون بالحزن".

وأردف "النهائي يتم حسمه بالتفاصيل الصغيرة وكنا نعرف ذلك جيدا".

وأتم "في الزمالك هدفنا الفوز مهما كان اسم المنافس مع كامل الاحترام وتحقيق الألقاب ونلعب المباريات للفوز بالبطولات".

طارق حامد رفع رصيده من الألقاب إلى 10 بقميص الزمالك منذ انضمامه موسم 2014-15.

الزمالك حصد كأس السوبر للمرة الرابعة، والمرة الثانية على حساب الأهلي عموما، والمفارقة أن المرتين كانا على نفس الملعب والمرمى، بعد أن فعلها الزمالك من قبل في 2017.

الزمالك توج ببطولتين هذا الأسبوع، بعد أن أضاف السوبر المحلي للسوبر الإفريقي الذي حصده قبل أسبوع ضد الترجي التونسي في الدوحة.

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