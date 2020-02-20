طارق حامد: وعدت ابنتي بميدالية مثل شقيقها.. وأوفيت

نفذ طارق حامد وعده وسيقدم ميدالية التتويج بلقب السوبر المصري لابنته بعدما قدم لشقيقها ميدالية السوبر الإفريقي.

طارق حامد ساهم في تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه على حساب الأهلي بركلات الترجيح.

حامد قال عقب التتويج بالميدالية الذهبية: "مباراة قوي أمام فريق كبير وعانينا من بعض الإجهاد بسبب مباراة الترجي في السوبر الإفريقي وأبارك لجمهور لزمالك وكامل الطاقم الفني والإداري".

وتابع "عقب العودة إلى مصر بعد مباراة الترجي أهديت نجلي ميدالية السوبر الإفريقي ثم قدمت وعد لابنتي بأن أهدي لها ميدالية السوبر المصري، وأوفيت بوعدي الآن لا يشعرون بالحزن".

طارق حامد: أعطيت ابني ميدالية السوبر الإفريقي ووعدت ابنتي بالميدالية التالية#الأهلي_الزمالك#كلاسيكو_العرب_على_أبوظبي_الرياضية حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية وتابع البث المباشر لكل برامجنا والأحداث الرياضية مجاناً عن طريق الرابطhttps://t.co/EsnSIN8IkF pic.twitter.com/AFVtLcSqKa — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 20, 2020

وأردف "النهائي يتم حسمه بالتفاصيل الصغيرة وكنا نعرف ذلك جيدا".

وأتم "في الزمالك هدفنا الفوز مهما كان اسم المنافس مع كامل الاحترام وتحقيق الألقاب ونلعب المباريات للفوز بالبطولات".



















































طارق حامد رفع رصيده من الألقاب إلى 10 بقميص الزمالك منذ انضمامه موسم 2014-15.

الزمالك حصد كأس السوبر للمرة الرابعة، والمرة الثانية على حساب الأهلي عموما، والمفارقة أن المرتين كانا على نفس الملعب والمرمى، بعد أن فعلها الزمالك من قبل في 2017.

الزمالك توج ببطولتين هذا الأسبوع، بعد أن أضاف السوبر المحلي للسوبر الإفريقي الذي حصده قبل أسبوع ضد الترجي التونسي في الدوحة.

video:1

اقرأ أيضا

أسبوع سوبر.. أبو جبل يتعملق ويحسم الكأس لـ الزمالك ضد الأهلي

السوبر ينتهي بشجار عنيف بين لاعبي الأهلي والزمالك

كاف يعلن: المواعيد النهائية لمباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

العشري يعلن عبر في الجول: توليت قيادة المصري.. أشكر جلال وهدفي الاستمرار بالكونفدرالية

اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراتا الأهلي والزمالك في إفريقيا على استاد القاهرة