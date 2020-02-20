محمد عواد: أبارك لأبو جبل على الأداء.. كان من أسباب البطولة اليوم

توجه محمد عواد بالشكر لزميله محمد أبو جبل الحارس الأساسي للفريق على الأداء الذي كان سببا في تحقيق البطولة.

وقال محمد عواد في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية عقب اللقاء: "أشكر الجماهير على حضورهم من مصر. كانوا يستحقون الفرحة والاحتفال باللقب".

وأضاف "أشكر محمد أبو جبل على الأداء. كان اليوم سببا في تحقيق النصر لنادي الزمالك".

عواد واصل "نلعب في ناد كبير، والحراس الأربعة شاركوا هذا الموسم وظهروا بشكل جيد".

وأتم "من يلعب يجب أن يؤدي بشكل جيد، والأهم في النهاية هو تحقيق النصر لفريقنا".

وتوج الزمالك بطلا لكأس السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح.

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