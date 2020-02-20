أبو جبل: الفوز على الأهلي كان أكبر حافز.. ولا أعرف المستحيل

"الفوز على الأهلي كان أكبر حافز للفوز باللقب".. كانت تلك كلمات محمد أبو جبل حارس الزمالك عقب التتويج بلقب السوبر المصري.

تألق محمد أبو جبل وقاد الزمالك عبر تصديه لركلتي جزاء لفوز الزمالك بكأس السوبر المصري على الأهلي للمرة الرابعة في تاريخه.

أبو جبل قال عقب نهاية اللقاء: "الله أكرمنا بمكسب كبير أول بطولة في حياتي وأول قمة في حياتي ضد الأهلي وكانت حافزا لي للفوز".

ماذا قال أبو جبل بعد قيادة الزمالك إلى التتويج بكأس السوبر المصري؟#الأهلي_الزمالك#كلاسيكو_العرب_على_أبوظبي_الرياضية حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية وتابع البث المباشر لكل برامجنا والأحداث الرياضية مجاناً عن طريق الرابطhttps://t.co/EsnSIN8IkF pic.twitter.com/MVHHgZiXB0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 20, 2020

وتابع عبر قناة أبو ظبي الرياضية "الفوز على الأهلي نادي كبير في بطولة مثل السوبر هي أكبر حافز لي لكي أحصل على دفعة".

وأتم "بالنسبة لي لا أعرف المستحيل".













































أبو جبل في أسبوع واحد تُوج بلقبين، السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي ثم السوبر المصري على حساب الأهلي.

الزمالك حصد كأس السوبر للمرة الرابعة، والمرة الثانية على حساب الأهلي عموما، والمفارقة أن المرتين كانا على نفس الملعب والمرمى، بعد أن فعلها الزمالك من قبل في 2017.

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