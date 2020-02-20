أبو جبل: الفوز على الأهلي كان أكبر حافز.. ولا أعرف المستحيل

الخميس، 20 فبراير 2020 - 21:37

كتب : FilGoal

أبو جبل - الزمالك - احتفالات السوبر

"الفوز على الأهلي كان أكبر حافز للفوز باللقب".. كانت تلك كلمات محمد أبو جبل حارس الزمالك عقب التتويج بلقب السوبر المصري.

تألق محمد أبو جبل وقاد الزمالك عبر تصديه لركلتي جزاء لفوز الزمالك بكأس السوبر المصري على الأهلي للمرة الرابعة في تاريخه.

أبو جبل قال عقب نهاية اللقاء: "الله أكرمنا بمكسب كبير أول بطولة في حياتي وأول قمة في حياتي ضد الأهلي وكانت حافزا لي للفوز".

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وتابع عبر قناة أبو ظبي الرياضية "الفوز على الأهلي نادي كبير في بطولة مثل السوبر هي أكبر حافز لي لكي أحصل على دفعة".

وأتم "بالنسبة لي لا أعرف المستحيل".

أبو جبل في أسبوع واحد تُوج بلقبين، السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي ثم السوبر المصري على حساب الأهلي.

الزمالك حصد كأس السوبر للمرة الرابعة، والمرة الثانية على حساب الأهلي عموما، والمفارقة أن المرتين كانا على نفس الملعب والمرمى، بعد أن فعلها الزمالك من قبل في 2017.

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