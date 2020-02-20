غالي منتقدا كهربا: لم تدخل المباراة لتلعب كرة بل للاستفزاز.. وليد سليمان كان يجب أن يشارك

الخميس، 20 فبراير 2020 - 21:33

كتب : FilGoal

الصور من الموقع الرسمي للأهلي

انتقد حسام غالي قائد الأهلي السابق محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي الحالي بسبب ما قدمه أمام الزمالك في لقاء السوبر المصري.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

وقال غالي لقناة "أبو ظبي الرياضية" عقب المباراة: "في رأيي وليد سليمان كان يجب أن يشارك كان سيقدم إفادة أكثر منه".

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وأضاف منتقدا كهربا "كهربا لم يشارك ليلعب كرة قدم بل ليستفز لاعبو الزمالك والجمهور، جمهورك لن يحبك من أجل استفزازك للخصم جمهورك سيحبك حينما تؤدي بشكل جيد وتلعب كالرجال وبروح النادي الأهلي وأن يستفيد منك الفريق فنيا".

وواصل "ما حدث من كهربا ليس طريقة لاعب محترف يجب أن يعيد حساباته بشكل قوي".

وأتم غالي حديثه "وليد سليمان لاعب خبرة كان سيفيد الأهلي في تلك المباراة أكثر بكثير".

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