ديانج كاد يهز شباك الزمالك بقذيفة أرضية

كاد أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي يهز شباك الزمالك بتسديدة قوية في المباراة التي تجمع بين الفريقين.

ويلتقي الأهلي مع منافسه الزمالك اليوم الخميس في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي على لقب كأس السوبر المصري.

وفي الدقيقة 29 تسلم ديانج الكرة على حدود منطقة جزاء الزمالك وكان أمامه اختيارين إما التسديد أو التمرير لجونيور أجايي في منطقة الجزاء.

وفضل ديانج التسديد وأطلق قذيفة أرضية مرت بجوار مرمى الزمالك بقليل.

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