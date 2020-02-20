التهديد الأول.. أبو جبل ينقذ الزمالك من هدف محقق لـ الأهلي

الخميس، 20 فبراير 2020 - 19:10

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الزمالك

كاد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك يتسبب في استقبال فريقه لهدف محقق من غريمه التقليدي الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع منافسه الزمالك اليوم الخميس في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي على لقب كأس السوبر المصري.

وفي الدقيقة الخامسة تباطأ عبد الشافي في تشتيت الكرة لينقض عليه جونيور أجايي ويسدد مباشرة لكن محمد أبو جبل حارس الزمالك تصدى له.

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وارتدت الكرة إلى جيرالدو الذي سدد مباشرة لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج لتضيع فرصة هدف محقق مبكر على الأهلي في القمة.

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