تشكيل الأهلي – أجايي يقود الهجوم.. جيرالدو وإبراهيم أساسيان ضد الزمالك

أعلن ريني فايلر المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي على استاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي.

السويسري اختار أن يبدأ بالأنجولي جيرالدو على الجناح الأيسر، مفسحا المجال لدخول النيجيري جونيور أجايي في قلب الهجوم، كما يلعب ياسر إبراهيم أساسيا.

دون ذلك، جاء تشكيل الأهلي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – جيرالدو

الهجوم: جونيور أجايي

video:1

طالع أيضا:

فيلم الزمهلاوية

هل يقف الأهلي في ممر شرفي للزمالك

مورينيو: كنا كالجنود دون طلقات

بعد عقوبة سيتي.. جوارديولا يكشف مستقبله

وزير الرياضة يتحدث عن مشاركة صلاح في الأولمبياد