إيقاف بغداد بونجاح لمدة شهرين بسبب سوء السلوك

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف بغداد بونجاح مهاجم السد القطري لمدة شهرين.

العقوبة جاءت بسبب سلوك المهاجم الجزائري تجاه حكم مباراة السد والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا الموسم الماضي.

ذكر النادي القطري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "الإتحاد الآسيوي يوقف بغداد بونجاح لمدة شهرين وبالتالي غيابه عن مباراتي العين ذهاباً و إياباً".

وأضاف البيان "العقوبة على خلفية هجومه على حكم مباراة السد والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019".

ستكون عودة بونجاح بعد إيقافه شهرين أمام نادي النصر ضمن مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

الإتحاد الآسيوي يوقف #بغداد_بونجاح لمدة شهرين وبالتالي غيابه عن مباراتي العين ذهاباً و إياباً وذلك على خلفية هجومه على حكم مباراة #السد و الهلال في ذهاب نصف نهائي #دوري_ابطال_آسيا 2019 !!! pic.twitter.com/bN6L1VPxbo — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) February 20, 2020

وينضم بونجاح لقائمة غيابات السد التي تضم حسن الهيدوس وسالم الهاجري وعلي أسد وعبد الكريم حسن.

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