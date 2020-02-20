إيقاف بغداد بونجاح لمدة شهرين بسبب سوء السلوك

الخميس، 20 فبراير 2020 - 17:52

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح - السد - مونتيري - كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف بغداد بونجاح مهاجم السد القطري لمدة شهرين.

العقوبة جاءت بسبب سلوك المهاجم الجزائري تجاه حكم مباراة السد والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا الموسم الماضي.

ذكر النادي القطري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "الإتحاد الآسيوي يوقف بغداد بونجاح لمدة شهرين وبالتالي غيابه عن مباراتي العين ذهاباً و إياباً".

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وأضاف البيان "العقوبة على خلفية هجومه على حكم مباراة السد والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019".

ستكون عودة بونجاح بعد إيقافه شهرين أمام نادي النصر ضمن مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وينضم بونجاح لقائمة غيابات السد التي تضم حسن الهيدوس وسالم الهاجري وعلي أسد وعبد الكريم حسن.

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