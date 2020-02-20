أليجري: أتعلم الإنجليزية لهذا السبب

الخميس، 20 فبراير 2020 - 17:34

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

كشف الإيطالي ماسيميليانو أليجري سبب تعلمه اللغة الإنجليزية وموعد عودته للتدريب.

الإيطالي ارتبط في الآونة الأخيرة بتدريب باريس سان جيرمان الفرنسي أو العودة لتدريب ميلان أو يوفنتوس مجددا.

أليجري قال لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP": "لا يوجد مفاوضات مع سان جيرمان، سيكون هذا تقليل احترام للآخرين عندما أتحدث مع ليوناردو".

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وتابع "أنا في باريس، وهي مدينة رائعة، لأقدم كتابي وخاصة حكايتي وتجربتي".

وأضاف "لا زالت لا أعرف أي شيء عن مستقبلي، سأعود في سبتمبر للتدريب".

وواصل "إذا اعتدت على الإجازات لن أعمل مجددا لذلك هذا سبب دراستي".

وأتم "أدرس اللغة الإنجليزية من أجلي ثقافتي، عندما أسافر للخارج لا أستطيع التواصل".

أليجري البالغ 52 عاما حصد 13 لقبا بقميصي ميلان ويوفنتوس على المستوى المحلي في إيطاليا.

الإيطالي ارتبط بالعودة لتدريب ميلان من جديد بدءا من الموسم المقبل خلفا لـ ستيفانو بيولي لبداية مشروع جديد.

فيما أشارت بعض التقارير برغبة يوفنتوس إعادة أليجري لتدريب الفريق مجددا بعد تولي ماوريسيو ساري تدريب السيدة العجوز.

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