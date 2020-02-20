حرس الحدود يعلن عبر في الجول: حليم يقود الفريق خلفا للعشري

أعلن حرس الحدود تعيين محمد حليم قائد الفريق الأسبق مديرا فنيا خلفا لطارق العشري بعد رحيله لقيادة المصري البورسعيدي.

وقال حازم الغريب المشرف العام على الكرة بحرس الحدود لـ FilGoal.com: "تم تعيين محمد حليم لقيادة الفريق".

وأضاف الغريب "طارق العشري طلب منا الرحيل بعد مفاوضات المصري ولم نمانع في رحيله".

وكشف الغريب "العشري قاد الفريق للبقاء الموسم الماضي، وقدم مستوى طيب في الدور الأول من دوري هذا الموسم".

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

وفشل حرس الحدود في تحقيق الفوز في أخر خمس مباريات بالدوري كما ودع منافسات كأس مصر في مفاجأة أمام أبو قير للأسمدة.

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