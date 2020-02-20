فضل: دعوة رسمية لـ مؤمن زكريا لحضور السوبر.. في طريقه من الولايات المتحدة

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المشرفة على الاتحاد المصري لكرة القدم، عن دعوة مؤمن زكريا لحضور مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.

الأهلي يلتقي الزمالك على ملعب محمد بن زايد في إمارة أبو ظبي، مباراة من المقرر أن يحضرها زكريا لاعب الفريق الأحمر.

وصرّح فضل: "مؤمن زكريا تلقى دعوة رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم لحضور السوبر".

وأضاف: "وجهنا الدعوة لمؤمن زكريا حتى يطير من الولايات المتحدة إلى أبو ظبي لحضور المباراة".

وكان مؤمن زكريا قد توجّه إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل 9 أيام، لتلقي العلاج في العاصمة واشنطن.

وكان الأهلي قد أعلن قبل أسبوع عن اعتماد مجلس إدارته للدفعة الأولى من تكاليف علاج مؤمن زكريا، حسبما أورد الموقع الرسمي للنادي.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر في اجتماعه الذي عقد مساء الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، اعتماد صرف مبلغ 600 ألف جنيه دفعة مالية مبدئية، للمساهمة في تكاليف علاج مؤمن زكريا، لاعب الفريق الذي يعاني من مشكلة صحية تستدعي سفره المستمر للعلاج بالخارج، وذلك بعدما تلقى النادي موافقة الجهة الإدارية".

وأردف "وكان الأهلى قد أرسل خطابًا لوزارة الشباب والرياضة لاستيفاء الإجراءات اللازمة لدعم ومساندة مؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب غير مقيد في قائمة الفريق هذا الموسم، مما يستلزم استئذان الجهة الإدارية لإتمام إجراءات صرف المساهمات المالية اللازمة لعلاجه، حتى جاءت موافقة الجهة الإدارية على صرف 600 ألف جنيه دفعة مبدئية في علاج اللاعب، ليؤكد الأهلي أنه لم ولن يتخلى عن أبنائه، وسوف يستمر في دعم مؤمن زكريا حتى يتجاوز هذه الأزمة".

ويبتعد مؤمن زكريا عن الملاعب منذ 17 ديسمبر 2018 ولا يعد مقيدا في قائمة الأهلي، لذا يتوجب على النادي الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة قبل صرف مبالغ مالية له حسبما أوضح مصدر بالأهلي لـ FilGoal.com من قبل.

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