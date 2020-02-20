سولشاير يشيد بإيجالو ويلمح للدفع به كأساسي أمام بروج

الخميس، 20 فبراير 2020 - 16:14

كتب : FilGoal

إيجالو بقميص مانشستر يونايتد

ألمح أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد لإمكانية الدفع بالوافد الجديد أوديون إيجالو في لقاء الفريق ضد كلوب بروج في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

ويحل يونايتد ضيفا على كلوب بروج ضمن ذهاب دور الـ32 من المسابقة.

قال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أوديون هو نوع مختلف من المهاجمين بالنسبة للفريق. إنه مهاجم هداف داخل منطقة الجزاء. لقد رأينا بالفعل في التدريب أنه يجيد التسجيل حقًا".

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وأضاف "يعرف كيف يلعب في قلب الهجوم، وهو رائع على المستوى المهنى والإنساني".

وأكمل "لذلك آمل أن يتأقلم بسرعة، لأننا نعرف أنه قد أنهى الموسم هناك وأنه بحاجة إلى القيام ببعض العمل الإضافي بعد التدريب معظم الوقت، ونحن نحاول أن نمنحه أكبر قدر ممكن من الوقت اللعب".

انضم المهاجم النيجيري إلى النادي قادما من صفوف شانجهاي جرينلاند الصيني شينوا حتى نهاية هذا الموسم، وظهر لأول مرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بالفوز على تشيلسي 2-0 في الدوري الإنجليزي يوم الإثنين في ستامفورد بريدج إذ حل بديلًا لأنتوني مارسيال في الدقائق الأخيرة.

وتابع سولشاير"لسوء الحظ، لم يتمكن من التسجيل أمام تشيلسي، كانت لديه فرصة جيدة، وكانت هذه بداية جيدة له، لكنني متأكد من أنه سيستغل فرصه القادمة".

وعن لقاء بروج، أوضح النرويجي "لن أتحدث عن تشكيل الفريق. لكن سيتعين علينا تطبيق سياسة التدوير في جميع المباريات التي سوف نخوضها وهذه واحدة من المباريات التي يمكن أن يبدأ فيها. لم نقرر بعد بنسبة 100%".

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