قائمة بيراميدز - السعيد وأنطوي ضمن 18 لاعبا لمواجهة الإسماعيلي

أعلن أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز عن قائمته التي ضمت 18 لاعبا لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر، وشهدت تواجد عبد الله السعيد وجون أنطوي ومحمد الجباس "دودو".

ويواجه بيراميدز نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر يوم الجمعة على استاد الإسكندرية.

ويتواجد في خط دفاع بيراميدز الرباعي عبد الله بكري وولفريد كانون وطارق طه ومحمد حمدي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – المهدي سليمان

الدفاع: عبد الله بكري – كانون – طارق طه – محمد حمدي

الوسط: السعيد – نبيل عماد "دونجا" – إريك تراوري – محمد فتحي – أحمد توفيق – محمد فاروق – إبراهيم حسن – عمر العيوني – محمود حمادة – حسام غانم

الهجوم: أنطوي - الجباس

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