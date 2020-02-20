ناجلزمان يشرح سبب اختلاف صورة الراعي على قمصان لايبزج ضد توتنام

قال يوليان ناجلزمان مدرب ريد بول لايبزج إن اختلاف صورة الراعي على قمصان الفريق خلال مواجهة توتنام في دوري أبطال أوروبا جاء بشكل غير مقصود، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل ذلك في مواجهة الإياب.

وصرح ناجلزمان للصحفيين: "في طريقنا للفندق لم تكن القمصان كاملة في الصناديق المختلفة".

وأضاف "لم تتواجد الصناديق كاملة في الحافلة، لهذا السبب اختلط كل شيء، جمعنا بعض القمصان بهذا الشكل للراعي وأخرى مختلفة".

وأتم "بالطبع سيتم حل الأمر في الإياب، سيكون لدينا القمصان الصحيحة".

لايبزج فاز بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب ضمن منافسات دور الـ16 ضد مضيفه توتنام يوم الأربعاء.

وظهر لاعبي لايبزج قبل انطلاق المباراة وشعار الراعي "ريد بول" مختلف في عدة قمصان، بعضها احتوى على اللونين الأحمر والأصفر والآخرين كانوا بالأبيض.

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