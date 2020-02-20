ناجلزمان يشرح سبب اختلاف صورة الراعي على قمصان لايبزج ضد توتنام

الخميس، 20 فبراير 2020 - 14:56

كتب : FilGoal

ريد بول لايبزج

قال يوليان ناجلزمان مدرب ريد بول لايبزج إن اختلاف صورة الراعي على قمصان الفريق خلال مواجهة توتنام في دوري أبطال أوروبا جاء بشكل غير مقصود، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل ذلك في مواجهة الإياب.

وصرح ناجلزمان للصحفيين: "في طريقنا للفندق لم تكن القمصان كاملة في الصناديق المختلفة".

وأضاف "لم تتواجد الصناديق كاملة في الحافلة، لهذا السبب اختلط كل شيء، جمعنا بعض القمصان بهذا الشكل للراعي وأخرى مختلفة".

أخبار متعلقة
لايبزج: رحيل فيرنر؟ أخبار مختلقة يتناقلها الجميع مورينيو عن حضور مباراة لايبزج: لست في حاجة للإجازة مثل اللاعبين لايبزج: لا يمكننا منافسة يونايتد ودورتموند ويوفنتوس على ضم هولاند

وأتم "بالطبع سيتم حل الأمر في الإياب، سيكون لدينا القمصان الصحيحة".

لايبزج فاز بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب ضمن منافسات دور الـ16 ضد مضيفه توتنام يوم الأربعاء.

وظهر لاعبي لايبزج قبل انطلاق المباراة وشعار الراعي "ريد بول" مختلف في عدة قمصان، بعضها احتوى على اللونين الأحمر والأصفر والآخرين كانوا بالأبيض.

اقرأ أيضا:

فيلم الزمهلاوية

هل يقف الأهلي في ممر شرفي للزمالك

مورينيو: كنا كالجنود دون طلقات

بعد عقوبة سيتي.. جوارديولا يكشف مستقبله

وزير الرياضة يتحدث عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجنايني: قولا واحدا.. القمة في موعدها ولن نؤجل مباراة تلبية لرغبة أي ناد 2 ساعة | الدوري المصري
في غياب كوكا.. أرسنال يهزم أوليمبياكوس خارج الأرض 2 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات الجمعة 21-2-2020 والقنوات الناقلة.. مواجهة نارية في كأس مصر 2 ساعة | مصر
الدوري الأوروبي - يونايتد يتعادل رغم صناعة منيوليه.. وإريكسن يقود إنتر لانتصار ثمين 2 ساعة | أوروبا
ساسي: الشناوي ضحك لي بعد ركلة الترجيح.. معلول أفشى له سري 3 ساعة | مصر
الشيشيني: خطتنا كانت الوصول إلى ركلات الترجيح.. لا نستطيع فتح مساحات أمام الأهلي 3 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 2 رود خولييت: صلاح "يخدع".. يفعل مثل ميسي تماما 3 السوبر ينتهي بشجار عنيف بين لاعبي الأهلي والزمالك 4 كلوب: صلاح ليس مقدرا في أنفيلد؟ كيف؟
قد ينال إعجابك