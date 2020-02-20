صلاح للاعبي أتليتكو مدريد: ملعب أنفيلد ينتظركم

وجه محمد صلاح مهاجم ليفربول رسالة من كلمتين للاعبي أتليتكو مدريد بعد الخسارة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بهدف.

هدف ساؤول المبكر كتب الهزيمة الأولى لفريق يورجن كلوب الذي يدهس كل من يقابله في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ونشر صلاح صورتين له من مباراة الذهاب عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليها قائلا: "أنفيلد ينتظركم"، في رسالة للاعبي أتليتكو مدريد.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 11 مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

من جهته، برر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قراره باستبدال صلاح في الدقيقة 72 من مباراة أتليتكو مدريد رغم تأخر الريدز بهدف.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "استبدال صلاح كان بهدف إجراء بعض التعديلات التكتيكية فقط".

وأضاف المدرب الألماني "أردنا أن نتغير قليلاً وهذا ما فعلناه".

وعما إذا كان غير راضٍ عن أداء اللاعبين في مباراة أتليتكو مدريد، أوضح "لا، لست محبطًا من أداء اللاعبين، وفي الحقيقة رأيت في حياتي مباريات أسوأ بكثير من هذه المباراة".

وتابع كلوب "أنا راضٍ تمامًا عما قدمه اللاعبون، وفي الواقع مشكلتنا الوحيدة كانت تكمن في غياب الحسم في الثلث الأخير فقط".

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وواصل "لم أكن أتوقع أن تصل نسبة استحواذنا إلى 70%، ولكننا لم نتفاجأ من طريقة لعب أتليتكو. عندما تتقدم بهدف مبكر ويتفوق الخصم عليك من ناحية الاستحواذ على الكرة، فمن الطبيعي أن تركن إلى الدفاع بأكبر عدد من اللاعبين، وهذا ما فعلوه".

وشدد "نحن لم نخسر بخمسة أهداف، بل خسرنا بهدف وحيد، وبالطبع لا تزال أمامنا فرصة كبيرة لتحقيق هدفنا بالتأهل إلى ربع النهائي".

ويعلم كلوب أن مهمة فريقه لن تكون سهلة في الإياب، خاصة في ظل عودة جواو فيليكس وربما مشاركة دييجو كوستا منذ البداية، ولكنه يرى أن الحديث عن مباراة الإياب سابق لأوانه الآن.

وأتم "سنبذل أقصى ما في وسعنا بغض النظر عن التشكيل الذي سنختاره، وأقول لجماهير أتليتكو التي ستتمكن من الحصول على تذاكر لمباراة الإياب، مرحبًا بكم في أنفيلد".

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وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة في موسم ليفربول الحالي، بعد الخسارة أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزي عندما لعب بالبدلاء واللاعبين الشباب.

وخسر ليفربول مرة ثانية أمام نابولي في مجموعات دوري الأبطال، قبل أن ينهزم للمرة الثالثة فقط أمام أتليتكو.

كما تعد هذه الهزيمة هي الأولى لليفربول في عام 2020 الجاري.







































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