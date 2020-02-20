تنس - الجسد لا يرحم.. غياب طويل لـ فيدرير بسبب الإصابة ومحاولات للحاق بـ ويمبلدون

الخميس، 20 فبراير 2020 - 12:42

كتب : محمد سمير

روجر فيدرير

أجرى روجر فيدرير لاعب التنس جراحة ناجحة في الركبة اليمنى ستتسبب في غيابه لفترة طويلة مع السعي للحاق بموسم العشب والمشاركة في بطولة ويمبلدون.

ونشر فيدرير بيانا رسميا يشرح فيه الحالة الطبية وغيابه عن البطولات المقبلة كما وجه الشكر إلى الجماهير التي تسانده.

وكتب فيدرير عبر حساباته الرسمية: "شعرت بانزعاج في الركبة اليمنى الفترة الماضية، وكنت أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام".

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وأضاف فيدرير "ولكن بعد الفحص والتشاور مع فريقي، قررت إجراء جراحة أمس الأربعاء في سويسرا، والأطباء أكدوا لي أن هذا القرار هو الأصح".

وكشف فيدرير "نتيجة لذلك، سأغيب للأسف عن بطولات دبي وإنديان ويلز وبوجوتا وميامي ورولان جاروس".

وأتم تصريحاته "ممتن لمساندة الجميع، ولا استطيع الانتظار للعودة مجددا، أراكم في موسم العشب".

وينطلق موسم العشب في التنس بشهر يونيو المقبل، أي أن فترة غياب فيدرير قد تصل إلى أربعة أشهر.

وتنطلق بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الكبرى في الفترة من 29 يونيو إلى 6 يوليو.

ويبلغ فيدرير من العمر 38 عاما وسبق له حصد 20 بطولة كبرى "جراند سلام" كأكثر اللاعبين تتويجا بها.

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