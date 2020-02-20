استبعاد عبد الرحمن مجدي من قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بعد تغيبه عن التدريبات

الخميس، 20 فبراير 2020 - 12:15

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - الجزيرة الإماراتي

استبعد ديديه جوميز مدرب الإسماعيلي لاعبه عبد الرحمن مجدي جناح الفريق بعد تغيبه من التدريبات من قائمته فريقه الذي يستعد لمواجهة بيراميدز في كأس مصر.

عبد الرحمن مجدي لم يحضر لتدريبات الدراويش يوم الأربعاء بدون أن يحصل على إذن من الجهاز الفني والإداري، ما دفع المدرب الفرنسي لاستبعاد اللاعب من القائمة.

الإسماعيلي يستعد لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

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وتم استبعاد عماد حمدي لاعب الفريق لعدم انتهاء فترة التأهيل الخاصة به بعد الإصابة التي تعرض لها.

وشهدت القائمة تواجد باهر المحمدي في الدفاع مع إبراهيم أبو اليزيد ومحمد هاشم وأسامة إبراهيم ومحمود البدري وأحمد أيمن.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي

الدفاع: أبو اليزيد – هاشم – المحمدي – أسامة إبراهيم – البدري – أحمد أيمن

الوسط: محمود عبد العاطي دونجا – محمد الضرف – محمد مخلوف – أحمد مدبولي – همام طارق – بيكيتي سيلفا – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – بينسون شيلونجو – باتريك كادو – محمد الشامي.

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