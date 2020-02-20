تصنيف فيفا – مصر تحافظ على مركزها.. وفلسطين تحقق أفضل تقدُم

حافظت مصر على مركزها الـ51 في التصنيف الشهري للاتحاد الدوري لكرة القدم "فيفا".

تصنيف شهر يناير لم يشهد العديد من التغييرات عما سبقه، بسبب عدم خوض أغلب المنتخبات لمباريات دولية في تلك الفترة.

وحافظت مصر على مركزها في المركز 51 برصيد 1420 نقطة، وتحتل المركز السابع إفريقيًا بعد السنغال، وتونس، ونيجيريا، والجزائر، والمغرب، وغانا.

فيما حقق منتخب فلسطين أفضل تقدُم في القائمة، إذ قفز 3 مراكز ووصل إلى المقعد رقم 103 عالميا، والمركز 18 آسيويًا.

ولم تشهد أول 20 مركزا أي تغييرات في التصنيف الشهري الحالي، إذ احتفظت بلجيكا بالصدارة، متفوقة على فرنسا والبرازيل.

تصنيف أول 20 منتخبا في العالم:

1- بلجيكا

2- فرنسا

3- البرازيل

4- إنجلترا

5- أوروجواي

6- كرواتيا

7- البرتغال

8- إسبانيا

9- الأرجنتين

10- كولومبيا

11- المكسيك

12- سويسرا

13- إيطاليا

14- هولندا

15- ألمانيا

16- الدنمارك

17- السويد

18- تشيلي

19- بولندا

20- السنغال

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