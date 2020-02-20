مورينيو يوضح سبب غضب ألي: حينما خرج تحسن مستوانا

الخميس، 20 فبراير 2020 - 11:41

كتب : FilGoal

ديلي ألي

فسر جوزيه مورينيو مدرب توتنام سبب غضب ديلي ألي لاعب فريقه بعد استبداله وصب جام غضبه على مقاعد البدلاء بأنه لم يكن عليه بل بسبب مستواه موضحا أن مستوى الفريق تطور بخروجه ضد ريد بول لايبزج.

وصرح مورينيو للصحفيين: "أعتقد أن ديلي ألي كان غاضبا من مستواه وليس مني".

وأضاف "أعتقد أنه يفهم لماذا أخرجته وبعد خروجه تحسن أداؤنا".

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ألي خرج في الدقيقة 64 وشارك إريك لاميلا بدلا منه في خسارة فريقه أمام ضيفه لايبزج بنتيجة 1-0 ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

توتنام يستعد لمواجهة تشيلسي يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

ويقام لقاء الإياب من دور الـ16 في دوري الأبطال يوم 10 من الشهر المقبل.

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