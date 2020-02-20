محاضرة أخيرة من فايلر للاعبين.. عودة بعثة الأهلي ظهر الجمعة

يعقد ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة قبل مباراة السوبر المصري.

ويواجه الأهلي فريق الزمالك في السابعة من مساء اليوم الخميس بالإمارات في مباراة السوبر المصري.

ويعقد فايلر المحاضرة في الخامسة من مساء اليوم ويحدد خلالها طريقة اللعب وتشكيل الفريق الذي يواجه الزمالك.

واجتمع خالد الدرندلي رئيس بعثة الأهلي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة صباح اليوم الخميس لمناقشة كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بمباراة اليوم وموعد التحرك.

ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي إلى القاهرة في الثانية عشرة من ظهر الجمعة.

ويتواجه الأهلي والزمالك مجددا يوم الاثنين المقبل في مسابقة الدوري المصري على استاد القاهرة.

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