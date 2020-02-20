التعادل يحسم الظهور الأول لهنري مع مونتريال إمباكت بدوري أبطال الكونكاكاف

الخميس، 20 فبراير 2020 - 11:09

كتب : FilGoal

تييري هنري مع فريق إمباكت مونتريال

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق الظهور الأول لتييري هنري المدير الفني لفريق مونتريال إمباكت الكندي بدوري أبطال الكونكاكاف.

وأقيمت مباراة الذهاب خارج ملعب الفريق الكندي، إذ استضافه سابريسا الكوستاريكي مباراة الذهاب والتي انتهت بهدفين لكل فريق.

وكان مونتريال إمباكت قد تقدم بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة، قبل أن يعود أصحاب الأرض بهدفين في أخر 10 دقائق من المباراة.

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وتقام مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال الكونكاف يوم 27 من شهر فبراير الجاري.

ويبدأ هنري موسمه مع مونتريال إمباكت يوم 29 من الشهر الجاري بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

ويتولى هنري قيادة مونتريال إمباكت منذ نوفمبر الماضي في ثاني تجاربه كمدير فني بعد الرحيل عن قيادة موناكو.

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