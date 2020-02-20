كرة طائرة - فوز أول لـ الأهلي والزمالك في البطولة العربية

افتتح ناديا الأهلي والزمالك مشوارهما بالبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة بفوز سهل وحصد الثلاث نقاط في دور المجموعات.

وتقام البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة وحتى 28 من شهر فبراير الجاري.

تغلب الأهلي على فريق سيب العماني بثلاثة أشواط مقابل شوط ليفتتح مباريات مجموعته بحصد الثلاث نقاط.

أما الزمالك فنجح في تحقيق الثلاث نقاط بالفوز بثلاثة أشواط دون مقابل أمام وادي موسى الأردني.

ويلعب الأهلي أمام فريق أساريا الليبي في الرابعة من عصر اليوم الخميس، بينما يواجه الزمالك فريق غاز الجنوب العراقي.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجوار أندية أساريا الليبي والسيب العماني وخبيل اليمني بعد انسحاب الهلال السعودي.

أما الزمالك ففي المجموعة الثالثة بجوار أندية بني ياس الإماراتي ووادي موسى الأردني والسلام العماني وغاز الجنوب العراقي.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي المقرر إقامته بنظام خروج المغلوب.

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