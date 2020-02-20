أمير مرتضى: فوز الزمالك بالسوبر = إيقاف صحوة الأهلي

الخميس، 20 فبراير 2020 - 09:59

كتب : FilGoal

احتفالات السوبر - الزمالك - الترجي

يرى أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك إن تتويج فريقه بكأس السوبر على حساب الأهلي، سيكون مهما لاعتبارات عديدة.

قال أمير عبر قناة أون سبورت "إنها مباراة مهمة بين فريقين كبيرين، وفائقين فنيا في الفترة الأخيرة".

وأضاف "جاهزون للقاء، واللاعبون لديهم رغبة في إيقاف صحوة الأهلي في مباراة ببطولة وليس نقطة أو ثلاث نقاط، اللاعبون لديهم وعي ماذا تعني مباراة 90 دقيقة ببطولة، تضاف لتاريخهم، وتؤخذ من الأهلي".

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وأشار "حازم إمام ومحمد عبد الغني جاهزان للقاء، وقرار إشراك أي منهما بيد المدير الفني باتريس كارتيرون، وإذا لم يلعبا سيكون بغرض إراحتهما، لأنه لا يعاني أي منهما من إصابة مزمنة".

واستطرد "الأفضل والأكثر جاهزية وهدوءا وتركيزا سيكون الأقرب للفوز بالمباراة والكأس، فهي فرصة ثمينة لنا لإضافة لقب رابع بعد الكأس والكونفدرالية والسوبر الإفريقي".

وأتم أمير مرتضى تصريحاته "نركز أيضا في مشوارنا بدوري أبطال إفريقيا، وفي الدوري (لم نرمي الفوطة)، فالدور الأول لم ينته بعد".

وكان الزمالك قد حصد لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي يوم الجمعة الماضي، ويسعى للظفر بثاني ألقابه في ظرف أسبوع.

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