تركي آل الشيخ: كفة الأهلي أرجح أمام الزمالك في السوبر

يرى تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، بأن كفة فريقه أرجح في الفوز ببطولة كأس السوبر المصري.

الأهلي يواجه الزمالك مساء اليوم الخميس في كأس السوبر المصري لكرة القدم.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "الفريقان كالكتاب المفتوح أمام بعضهما. الأهلي والزمالك يعرفان كل شيء عن بعضهما".

وأضاف "الزمالك يأتي بعد تتويج رائع أمام الترجي بطل إفريقيا وممثلها في كأس العالم للأندية. ولذلك معنوياته مرتفعة".

رئيس الأهلي الشرفي أتبع "الأهلي والزمالك فريقان كبيران، دائما ما كانت مباراتهما قوية".

وأتم "أرى أن كفة الأهلي أرجح قليلا للفوز باللقب، نظرا للمستوى الذي يظهر به الفريق مؤخرا في الدوري".

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