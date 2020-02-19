دي بروين يتألق ويقود سيتي لتخطي وست هام بثنائية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 23:25

كتب : FilGoal

دي بروين

استعاد مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز على وست هام يونايتد بثنائية دون رد، ضمن الجولة الـ26 من البريميرليج.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 54 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف ليفربول المتصدر بـ76 نقطة.

وتجمد رصيد وست هام عند النقطة 24 في المركز الـ18.

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بدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة هجومية وسيطر على مجريات اللعب وأهدر العديد من الفرص أمام مرمى وست هام.

وانفرد جابريال جيسوس بالمرمى في الدقيقة 6 لكنه فضل مراوغة الحارس ليهدر فرصة التقدم المبكر.

وسدد أجويرو كرة خطيرة من أمام منطقة الجزاء مرت جوار قائم وست هام في الدقيقة 8.

واستمر ضغط مانشستر سيتي إلى أن جاء الهدف الأول في الدقيقة 30 من ركلة ركنية نفذها المتألق دي بروين وقابلها الإسباني رودريجو برأسية لتذهب الكرة إلى الشباك.

ومرة ثانية أهد جيسوس فرصة للتسجيل عندما سدد كرة سهلة في يد الحارس فابيانسكي.

وكما بدأ مانشستر سيتي الشوط الأول بقوة هجومية بدأ الشوط الثاني بالهجوم أيضا على وست هام.

ليسفر ضغط مانشستر سيتي عن الهدف الثاني في الدقيقة 62 بتسديدة قوية من دي بروين من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من بيرناردو سيلفا.

وظلت سيطرة مانشستر سيتي على مجريات اللعب إلى أن أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز السماوي بثنائية دون رد.

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