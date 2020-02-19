تشكيل مانشستر سيتي - أجويرو وجيسوس يقودان الهجوم ضد وست هام

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 20:34

كتب : FilGoal

أجويرو

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالثنائي سيرجيو أجويرو وجابريال جيسوس في هجوم فريقه لمواجهة وست هام يونايتد.

ويلعب مانشستر سيتي ضد وست هام في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي.

وعاد الظهير الأيسر بنجامين ميندي للمشاركة أساسيا مع مانشستر سيتي.

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وجاء تشكيل سيتي كاملا كالآتي:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر – نيكولاس أوتاميندي – إيمريك لابورت – بنجامين ميندي.

الوسط: رودري – دي بروين – دافيد سيلفا.

الهجوم: بيرناردو سيلفا – أجويرو – جابريال جيسوس

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر.

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