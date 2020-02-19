المصري: لم نحضر لملعب المباراة أمام المقاولون

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 19:44

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق المصري قبل لقاء إينوجو رينجرز

انتقد طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري أداء الفريق في المباراة التي انتهت بخسارته أمام المقاولون العرب برباعية دون رد، في دور الـ16 لكأس مصر.

صرح هاشم عبر إذاعة الشباب والرياضة "الأداء سيء جدا، الفريق بلا روح وحماس وعزيمة، هذه حقيقة".

وأضاف "من حق الجماهير أن تحزن، المصري لم يحضر لملعب المباراة، لأول مرة في تاريخ المقاولون العرب يفوز علينا بالأربعة".

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وتابع "لم نخلق هجمة واحدة على المرمى، وغير قادرين على إحراز هدف".

وبشأن مصير الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، رد طارق هاشم "ننتظر اجتماع مجلس الإدارة، لنقرر ما نراه مناسبه، الفريق تنتظره مباراة مهمة في كأس الكونفدرالية".

وأتم عضو مجلس إدارة المصري "خسرنا أمام الأهلي بالثلاثة، وكنا الأفضل، وقدمنا مباراة جيدة جدا، لكن خسارتنا أمام المقاولون محزنة".

المصري ودع كأس مصر بعد الخسارة أمام المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل لا شيء في دور الـ16.

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