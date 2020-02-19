خبر في الجول – لقاء الإسماعيلي وبيراميدز يشهد أول ظهور رسمي للـVAR في مصر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 19:21

كتب : هاني العوضي

تجربة تقنية الفيديو في استاد القاهرة

ستظهر تقنية الفيديو “VAR” لأول مرة في مصر خلال مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في كأس مصر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن استاد الإسكندرية، تلقى خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالبهم بالاستعداد لتطبيق تقنية الفيديو خلال مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في كأس مصر.

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وتأتي تجربة تقنية في المباراة من الاتحاد المصري لكرة القدم، بهدف الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لبدء استخدام التقنية في مباريات الدوري بداية من الدور الثاني.

محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة كان قد كشف عن الملاعب التي حصلت على ترخيص تواجد تقنية الفيديو في مصر، فقال "الآن يحق لملاعب القاهرة والسلام والمقاولون العرب وجهاز الرياضة العسكري وبتروسبورت لاستقبال مباريات بتقنية الفيديو".

وأتم "سنحصل غدا على الموافقة لملعب السويس ويوم الجمعة ستكون موافقة استاد الاسكندرية".

الإسماعيلي يواجه بيراميدز يوم الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

وستكون المباراة تاريخية، إذ ستشهد أول ظهور رسمي لتقنية الفيديو في الملاعب المصرية.

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