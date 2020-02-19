بلا مقاومة.. المقاولون يضرب المصري برباعية ويضرب موعدا مع الاتحاد في الكأس

بلا مقاومة من المصري. فاز المقاولون العرب وتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر.

فاز المقاولون العرب على المصري بأربعة أهداف مقابل لا شيء، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس مصر. الفوز هو الأكبر في مسيرة عماد النحاس التدريبية.

سجل محمد عصام هدفان، فيما سجل شكري نجيب ومعروف يوسف هدف لكل منهما للمقاولون العرب.

#المقاولون يجتاز #المصري برباعية نظيفة ويتأهل لدور ربع النهائي من #كأس_مصر سجل أهداف المقاولون كل من محمد عصام هدفين فى الدقائق 41 و68 وشكرى نجيب ومعروف يوسف فى الدقائق 22 و93. شوف أهداف #كأس_مصر فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/4ZxC4jxfhO — WATCH iT! (@WatchiTMENA) February 19, 2020

ويلتقي المقاولون العرب مع الاتحاد السكندري في ربع نهائي كأس مصر.

المقاولون العرب بدأ المباراة ضاغطا. وتقدم شكري نجيب بالهدف الأول في الدقيقة الـ22. تصويبة من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك محمد شحاتة الحارس الثالث للمصري.

المصري حاول التعويض، وسدد سعيدو سيمبوريه رأسية بجانب القائم بقليل.

المقاولون العرب ضغط مجددا، وسجل الفريق هدفا ثانيا في الدقيقة الـ42 بعد مجهود فردي رااائع من شكري نجيب، ثم تمريرة إلى محمد عصام الذي سجل في المرمى الخالي.

في شوط المباراة الثاني، أضاف محمد عصام الهدف الثالث في الدقيقة الـ67 بعد توغل ومراوغة شحاتة حارس المصري ثم سدد في المرمى الخالي.

إيهاب جلال من جانبه حاول إجراء عدة تبديلات لإعادة المصري للقاء. شارك أحمد عادل "ميسي" بدلا من كريم العراقي، وشارك محمد جابر بدلا من عمر كمال عبد الواحد، وعمرو موسى بدلا من حسين رجب. لكنها تبديلات بلا أدنى فائدة. المصري خاض المباراة بلا مقاومة أمام المقاولون العرب.

واختتم المقاولون العرب اللقاء بهدف رابع في الدقيقة الـ92. تمريرة من أيمن حفني إلى معروف يوسف الذي سدد كرة اصطدمت بعمرو موسى وسكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وتأهل المقاولون العرب لملاقاة الاتحاد السكندري في ربع نهائي كأس مصر، الذي كان بدوره قد أقصى أسوان في دور الـ16.

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