روما: رفضنا هالاند منذ عامين مقابل 4 ملايين يورو

يتألق إرلينج هالاند الآن بقميص بوروسيا دورتموند ومن قبله ريد بول سالزبورج على كافة الأًصعدة محليا وقاريا، ويبدو أن نادي روما الإيطالي سيندم كثيرا على رفضه منذ عامين.

إيرلينج هولاند النادي : بوروسيا دورتموند روما

سيبانو نيلا المدير الرياضي لفريق سيدات روما قال لإذاعة " Centro Suono Sport" الإيطالية: "حصلنا على فرصة ضم اللاعب مقابل 4 ملايين يورو منذ عامين ورفضنا العرض".

وأضاف "تم عرضه على مونشي عن طريق لاعب روما سابق، لكن رفض العرض ومن ثم انتقل لصفوف سالزبورج".

مونشي رحل عن منصب المدير الرياضي لروما بسبب مشاكل مع إدارة النادي ومن ثم عاد إلى إشبيلية الإسباني.

في المقابل سجل هالاند 29 هدفا في 27 مباراة مع الفريق النمساوي في جميع المسابقات.

وبقميص بوروسيا دورتموند سجل 11 هدفا في 7 مباريات، وصار أصغر لاعب يسجل 10 أهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا بموسم واحد.

منذ موسم 2017-18 عند تولي مونشي مهمة ذئاب العاصمة الإيطالية ضم في مركز المهاجم وهم، التشيكي باتريك تشيك والفرنسي جورجيو ديفريل والكرواتي نيكولا كالينيتش.

وجميعهم فشلوا في الحصول على مركز المهاجم الأساسي للفريق بجوار البوسني إدين دجيكو.

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